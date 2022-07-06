В МИД России рассказали о планах Турции в отношении российского сухогруза

6 июл. 13:48

В Турции не идет речи о задержании или аресте сухогруза под флагом РФ "Жибек жолы", - сообщил на брифинге в Москве заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о якобы имевшем место задержании в турецком порту Карасу следующего под российским флагом судна "Жибек жолы", - сказал он, передает РИА Новости.

По информации посольства России в Турции, судно сейчас находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фито-санитарный контроль. По их итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт, - указал Зайцев.