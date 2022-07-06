КНБ Казахстана ликвидировал международный наркосиндикат

6 июл. 13:30

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел спецоперацию по ликвидации международного наркосиндиката по производству наркотиков для стран Центральной Азии.

"КНБ Казахстана, а также правоохранительными органами Казахстана и Киргизии реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии", - сообщили в пресс-службе комитета, передает Sputnik Казахстан.

Известно, что в рамках многоэтапных оперативных мероприятий в Алматы при транспортировке и хранении 17,7 кг "альфа-PVP" задержаны четверо пособников наркогруппировки.

По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ. Наркотики предназначались для контрабандной переброски в Киргизию, а также продажи в Шымкенте и Усть-Каменогорске, - говорится в сообщении КНБ.

В результате в Бишкеке при изъятии из тайника 3 кг психотропного вещества задержаны трое граждан Киргизии. Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в Усть-Каменогорске и Шымкенте трех региональных наркокурьеров, у которых в ходе обыска было изъято 2 кгнаркотиков, - добавили в КНБ.

Всего в рамках операции задержано 10 участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория, а общее число изъятых синтетических веществ составило 22.7 кг, что эквивалентно 68 тысячам "разовых доз".