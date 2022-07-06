Россия доминирует на нефтяном рынке Китая

6 июл. 13:04

Россия второй месяц подряд является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом со ссылкой на трейдеров и данные отслеживания сообщает агентство Reuters.

По его данным, в июне импорт нефти из России, включая морские перевозки и поставки по трубопроводам, достиг примерно 2 млн баррелей в сутки, что соответствует 15% общего спроса в Китае. При этом поставки нефти из Саудовской Аравии упали почти до двухлетнего минимума 1,3 млн баррелей в сутки.

Источники отмечают, что Китай ориентируется на импорт около 880 тыс баррелей российской сырой нефти в сутки через нефтепроводы "Восточная Сибирь - Тихий Океан" и "Казахстан - Китай".

В свою очередь, в аналитической компании Kpler обращают внимание на то, что Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России в апреле 2022 года. В частности, экспорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с маем 2021 года, передает ТАСС.