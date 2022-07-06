Турция выдвинула письменные требования к Швеции и Финляндии

6 июл. 13:11

Турция отправила письменное требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов запрещенных в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации исламского проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO).

"В Швецию и Финляндию отправлено письмо с напоминанием о требованиях об экстрадиции террористов РПК и FETO", - цитирует министра юстиции Бекира Боздага РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал страны TRT Haber.

Ранее Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией и соглашение по экстрадиции.