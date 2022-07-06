Глава кооператива в Северной Осетии отправится на семь лет в колонию за хищение 57 млн рублей

6 июл. 12:57

В Северной Осетии бывший председатель кредитного потребительского кооператива "Сберкасса Алания" приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что с февраля 2016 по апрель 2019 года подсудимый организовал и привлекал деньги жителей, выплачивая доход лицам, чьи деньги привлекались ранее, за счет вновь привлеченных денег при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности. Таким образом председатель кооператива получил от 65 жителей Северной Осетии свыше 57 млн рублей.

Помимо этого, в июне 2019 года он для сокрытия признаков банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК "Сберкасса Алания" по состоянию на 2018 год. При этом злоумышленник указал недостоверные данные о финансовом положении предприятия, которые впоследствии направил в одно из финансовых учреждений.

Экс-председателя кредитного потребительского кооператива "Сберкасса Алания" взяли под стражу в зале суда, передает ТАСС.