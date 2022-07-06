Песков: Казахстан не принимал решений присоединиться к санкциям

6 июл. 12:59

Со стороны Казахстана никаких решений по поддержке санкций против России пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее в Минфине Казахстана разработали проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию, предусматривающих возможность отказа в разрешении на экспорт подсанкционных товаров.

"Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим", - сообщил в среду Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают такие шаги.

По его словам, правительства двух стран "находятся в постоянном контакте", в том числе на высшем уровне. Он подчеркнул, что Казахстан «безусловно» остается дружественной для РФ страной.