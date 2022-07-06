В Дагестане за полгода задержали почти 40 боевиков и их пособников

6 июл. 12:51

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали за первые пять месяцев 2022 года 37 боевиков и их пособников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На 1 июня 2022 года предотвращено три преступления террористической направленности, нейтрализовано двое бандитов, задержаны 37 боевиков и их пособников", - поведал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он также сообщил, что в этом году правоохранители пресекли деятельность членов бандподполья по созданию 15 законспирированных ячеек в целях совершения преступлений террористической направленности.

По словам, Абдулмуслимова, несмотря на то, что оперативная обстановка в Дагестане в сфере противодействия терроризму в 2022 году сохранила тенденцию к нормализации, предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных взглядов продолжают сохраняться.

В этой связи он акцентировал внимание на том, что в республике необходимо усилить работу по антитеррористической защищенности объектов образования, критически важной инфраструктуры, в местах массового пребывания людей, в том числе с учетом с ростом туристического потока, передает ТАСС.