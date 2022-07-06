"Роза Хутор" поможет Ассоциации детских лагерей Кубани в организации детского отдыха

6 июл. 12:51

"Роза Хутор" и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края подписали соглашение о совместной работе по организации отдыха детей в горах

Стороны учли растущий объем спроса на организованный детский отдых на фоне значительного недостатка инфраструктуры и сервисов, соответствующим требованиям законодательства.

"Забота о будущем поколении - одно из направлений корпоративной повестки в области устойчивого развития. В числе приоритетов курорта не только безопасный отдых, но и формирование обширной линейки предложений, позволяющих юным гостям с пользой провести время в горах. Мы полагаем, что сотрудничество с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края позволит нам компетентно приложить свои усилия к созданию наилучших условий для организованной детской рекреации в горах", - рассказал директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов, передает портал Юга.ру.

"Вместе с "Роза Хутор" и при поддержке министерства труда и соцразвития Краснодарского края мы будем искать решения, позволяющие расширить возможности детского отдыха в горах Сочи. Эти решения будут связаны как с использованием уже существующей инфраструктуры, так и с закладкой новых объектов в перспективные планы развития и грядущего расширения краснополянского горнотуристского кластера", - прокомментировал соглашение о сотрудничестве глава Ассоциации Артем Гаврилов.

Отрасль детского отдыха начала восстанавливаться после коронавирусных ограничений, и спрос на эти услуги постоянно растет. Это означает, что необходимая инфраструктура и способные обеспечить исполнение всех предъявляемых к этой деятельности требований операторы весьма востребованы и даже дефицитны.