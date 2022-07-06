В России выявили 3 150 новых случаев коронавируса

6 июл. 12:31

За минувшие сутки в России выявили 3 150 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 555, в Санкт-Петербурге - 259, в Подмосковье - 194. В Краснодарском крае - 77, в Ставропольском крае - 61, в Крыму - 26, в Дагестане - 3, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 11, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 448 451.

Госпитализированы за сутки 1 278 человек. Выздоровели 3 437 пациентов, за все время - 17 877 013.

Умерли за сутки 44 человека, с начала пандемии - 381 398.