"Мой бургер" получил новое название

6 июл. 12:32

Носившее временное название "Мой бургер" мобильное приложение бывшей сети McDonald’s получило новое название - "Вкусно - и точка".

"Приложение обновлено для мобильных систем IOS и Android. В текущей версии обновили дизайн и структуру приложения", - сообщается в описании к приложению, передает ТАСС.

Напомним, McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России 14 марта, а 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и продала бизнес российскому собственнику. Первые предприятия под брендом "Вкусно - и точка" уже открыли двери для гостей в Москве и Московской области, а до конца лета компания запустит все 850 своих объектов в 62 регионах России.