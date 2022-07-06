Дагестан принимает соревнования парапланеристов

6 июл. 12:22

Более 80 парапланеристов со всей страны принимают участие в турнире на Кубок России, который впервые проходит на территории Дагестана, сообщил вице-чемпион мира, старший тренер сборной команды России по парапланерному спорту Глеб Сухоцкий.

По его словам, в настоящее время в соревнованиях участвуют 19 команд, представители со всей России. "Здесь собрались пилоты от Дальнего Востока до Калининграда, от Мурманска до Кавказа. Всего в соревновании 83 участника. Здесь вся элита российского парапланеризма, так что борьба будет очень интересной", - сказал он, передает ТАСС.

Далее Слуцкий добавил, что соревнования по спорту сверхлегкой авиации проводятся в дисциплине "параплан — парящий полет".