Алишер Усманов передумал разводиться с Ириной Винер

6 июл. 12:02

Исковое заявление совладельца холдинга USM Алишера Усманова о расторжении брака с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер отозвано, об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе мирового суда Крылатского района.

"Исковое заявление истцом отозвано, судебное производство по иску прекращено", - подтвердил представитель суда в Москве.

Иск о разводе был подан Усмановым в мае, об этом сообщали СМИ.

Алишер Усманов и Ирина Винер состоят в браке с 1992 года.

Основными активами холдинга USM являются "Металлоинвест" и "Мегафон".