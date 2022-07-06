Третьяковская галерея и Фонд культуры Узбекистана продолжат сотрудничество

6 июл. 11:57

Третьяковская галерея и Фонд развития и искусства при Кабинете министров Узбекистана заключили новое соглашение о сотрудничестве. Об этом заявила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"С Фондом развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана у нас подписан основополагающий базовый договор. Недавно мы подписали еще один - о сотрудничестве в отношении коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе", - цитирует ее РИА Новости.

Трегулова отметила, что в Нукусе хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-х - 1930-х годов. Всего там находятся 7 тыс картин и 20 тыс листов графики.