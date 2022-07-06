Глава МИД Катара прибывает в Тегеран

6 июл. 11:52

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сегодня с визитом посетит Тегеран, - сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

На встрече главы внешнеполитического ведомства Катара со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном будут обсуждены такие вопросы, как двусторонние связи, региональные и международные события, - отметил пресс-секретарь МИД ИРИ, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности и представителем верховного лидера Али Шамхани. На этой встрече также будут рассмотрены двусторонние и региональные вопросы и последние события в областях политики и безопасности.