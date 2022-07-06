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Синоптики спрогнозировали погоду на выходные в Москве

Синоптики спрогнозировали погоду на выходные в Москве

Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, поделилась прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные погода в Москве сохранит неустойчивый характер... Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около плюс 25 градусов", - приводит слова специалиста РИА Новости.

Далее синоптик обратила внимание на то, что температурный фон на выходных будет чуть выше климатической нормы.

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