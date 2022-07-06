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На казахстанском месторождении Тенгиз взорвалась труба, есть жертвы

На казахстанском месторождении Тенгиз взорвалась труба, есть жертвы

Сегодня утром на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана при тестировании трубы произошел взрыв, - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

"6 июля около 09:55 (07:55 мск) в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По информации компании "Тенгизшевройл", согласно предварительным данным, труба не выдержала большого давления.

Начато расследование по статье уголовного кодекса о нарушении правил охраны труда, - отметили в полиции.

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