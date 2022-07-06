Названы пять лучших мест в России для влюбленных

6 июл. 11:39

Самые романтические направления для летнего отдыха вдвоем назвала эксперт по туризму Анна Верас.

Лучшим местом для влюбленных она назвала Санкт-Петербург. В городе можно посетить планетарий, пройтись по Поцелуеву мосту, погулять по паркам или отправиться на крыши с экскурсией.

Второе место эксперт отдала заповеднику Утриш на полуострове Абрау в Анапе. Красивые пейзажи, напоминающие Грецию и Италию, аромат можжевельника, теплое море и уединение понравятся отдыхающим.

Остров Ольхон на Байкале поразит пары уникальной скалой Шаманкой, а также видом со священной горы Жиму.

Четвертое место получил Подмосковье, в регионе много интересным мест для романтического отдыха, в том числе эко-отели, базы отдыха со спа-комплексами и бассейны с морской водой.

Замыкает пятерку романтических направлений Крым. В регионе стоит посетить цветущие лавандовые поля, прогуляться по дворцам и паркам. Остановиться можно в кемпинге прямо на берегу моря, приводит слова эксперта "Мослента".