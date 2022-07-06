Почему нельзя питаться только овощами

6 июл. 11:33

Только овощи на завтрак, обед и ужин могут привести к ожирению и диабету, выразил мнение врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

"Помидоры, как и огурцы и другие овощи — это не еда, так как в них нет калорий. По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку и все. А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия", - сказал он, отвечая на вопросы URA.RU.

Появился новый тип конституции женщин, когда при дефиците веса наблюдается избыток жировой массы и недостаток мышечной, добавил он.