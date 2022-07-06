В Минпромторге назвали самый опасный курс рубля

6 июл. 11:22

Для экономики и бизнеса важна стабильность национальной валюты, ситуацию "качелей" с курсом в диапазоне 50-120 рублей никакая экономика не выдержит, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

На прошлой неделе доллар опускался почти к 50 рублям, впервые с мая 2015 года, евро достиг значений октября 2014 года - 52,7 рубля. В последние дни ситуация изменилась, рубль слабеет, доллар в среду приблизился к 65 рублям, евро превысил 66 рублей.

"Мы все хотим курс в диапазоне 65-85 рублей за доллар. <…> Вы видите, что сейчас курс начал двигаться, и я бы предостерег от оголтелой борьбы против "сильного" рубля. Надо понимать, что ситуация меняется очень быстро и ключевой риск - это "качели" в диапазоне 50-120 рублей за доллар, потому что этого никакая экономика выдержать не сможет", - сказал Осьмаков в рамках форума "Иннопром-2022".