Минэкономики Германии не планирует запускать "Северный поток - 2"

6 июл. 11:17

Использование газопровода "Северный поток - 2" – это не вариант для преодоления энергетического кризиса, - заявил сегодня глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

"У "Северного потока - 2" нет допуска, он находится под санкциями... американским санкционным режимом. Нет, это не вариант", - рассказал министр на полях конференции в Мюнхене, передает РИА Новости.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал правительство продолжать диалог с Россией по теме энергоносителей и, возможно, временно использовать трубопровод "Северный поток - 2" в свете ценового кризиса.

В конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток - 2", однако в Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.