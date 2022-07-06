Доллар рос до 65 рублей, евро превышал 66 рублей

6 июл. 11:04

В начале торгов на Московской бирже доллар стремится к 65 рублям - впервые с 30 мая, евро превышает 66 рублей, впервые с 3 июня.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 растет на 2,66 рубля, до 63,91 рубля (ранее подскакивал до 64,95 рубля), евро поднялся на 2,21 рубля, до 65,81 рубля (ранее - 66,65 рубля).

Накануне иностранные валюты торговались в среднем доллар за 60 рублей, евро - за 61.

Укрепление валют по отношению к рублю началось на этой неделе. В понедельник рубль в среднем торговался на уровне 55 рублей за доллар, 56 рублей за евро.