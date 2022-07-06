Азербайджан и Иран объединяются в энергетике 

Этот год может войти в историю как год небывалого укрепления связей между Ираном и Азербайджаном. После краткой попытки проверить устойчивость Баку прошлой осенью новое иранское руководство кардинально сменило подход к северному соседу и стало соглашаться на совместные проекты, которым Тегеран почти не уделял внимания при Махмуде Ахмадинеджаде и Хасане Рухани. По всей видимости, сказалась синергия интересов: Азербайджан, победив в Карабахской войне, усилил работу по региональному сотрудничеству в экономике, а администрация Эбрахима Раиси реформировала внешнюю политику Ирана, переведя дипломатический фокус с Запада на свое окружение.



Логика обеих стратегий очевидна. Азербайджану необходимо гарантировать стабильность мира на Южном Кавказе, и лучший способ этого достичь – наладить максимально тесные и взаимовыгодные отношения со всеми соседями, дабы любые потенциальные попытки националистов в Армении и их спонсоров в армянской диаспоре дестабилизировать ситуацию противоречили интересам всего региона в целом. Кроме того, с завершением войны Азербайджанская Республика стала еще более привлекательным государством для ведения бизнеса: Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический районы, разрушенные до основания десятилетиями армянской оккупации, являются кладезем финансовых выгод как для инвесторов, так и для производителей товаров и услуг. При этом Баку настроен на превращение этих районов в зону процветания и сам вкладывает в проекты возрождения Карабаха значительные средства, приглашая иностранные компании к участию в этой работе.



Ирану, со своей стороны, необходимо приспосабливаться к сложившемуся вокруг него статус-кво. Хотя настроенная антиирански команда Дональда Трампа утратила власть в США, отношение Вашингтона к Тегерану почти не изменилось. Администрация Джозефа Байдена все так же требует расширения новой ядерной сделки на другие сферы иранской промышленности и не торопится снимать санкции против иранской нефти. Таким образом курс Хасана Рухани на примирение с Западом провалился: западные политики, какие бы документы с Тегераном они ни подписывали, все равно не переводят Исламскую Республику из списка потенциальных врагов в список партнеров. Потому консерваторы и взяли в Иране все ветви власти, а самые популярные из "мягких" кандидатов даже не были допущены до президентских выборов: стране требовался другой путь. Как можно видеть сейчас по широте внешних контактов Тегерана, таким путем стала активизация сотрудничества с теми государствами, которым это в самом деле интересно. Иран предпочел работать с теми, кто действительно хочет работать.



Поэтому укрепление связей Азербайджана и Ирана именно в экономике было неизбежно с обеих сторон. Крупнейшая сфера, объединяющая и способная еще сильнее объединить два государства – энергетика. Накануне вечером в Баку прибыл глава Минэнерго Ирана Али Акбар Мехрабиан для переговоров с азербайджанским министром энергетики Парвизом Шахбазовым и вице-премьером Шахином Мустафаевым. Мехрабиан анонсировал диалог по возобновляемым источникам энергии, соединению электросетей Ирана, Азербайджана и России и другим взаимовыгодным направлениям. В рамках визита запланировано подписание документов по энергетическому сотрудничеству Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.



Именно энергетика была выходом из кризиса, созданного Тегераном прошлой осенью на азербайджано-иранской границе: 28 ноября 2021 года на XV саммите ОЭС в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа. Так у Тегерана появился сильный финансовый стимул в пользу мира и взаимопонимания с Баку. С 1 января 2022 года Туркменистан прокачивает в Иран по 5-6 млн кубометров газа в сутки, обеспечивая северо-восточные иранские районы, а Иран экспортирует такой же объем газа в Азербайджан. За полгода через ИРИ Баку закупил 1,5 млрд кубометров туркменского газа, и проект оказался настолько выгодным для всех участников, что сейчас согласуется удвоение поставок.

В сфере возобновляемых источников энергии Азербайджан и Иран объединяет проект гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз, на долгие годы замороженный из-за оккупации Арменией азербайджанских территорий, включая зону строительства двух ГЭС. После победы Азербайджана не осталось препятствий для их завершения. 17 апреля на плотине "Гыз галасы" в иранской провинции Восточный Азербайджан прошло второе заседание Совместной технической комиссии Азербайджана и Ирана по этому проекту. Оценочная стоимость финансирования – порядка $22 млн, строительные работы должны возобновиться в ближайшее время. Суммарная мощность двух ГЭС составит 280 МВт.



Вместе с Россией два государства работают над упомянутым Мехрабианом энергетическим мостом, синхронизирующим российские, азербайджанские и иранские электросети. Цель – эффективный обмен электроэнергией между странами. В рамках реализации проекта Азербайджан и Иран достроили четвертую ЛЭП напряжением 230 кВ, запланировано также проведение азербайджано-российской ЛЭП напряжением 330 кВ. Кроме того, со стороны Ирана в этом году была предложена еще одна сфера энергетического сотрудничества - совместная разработка углеводородных месторождений в Каспийском море. По данным Тегерана, для этой работы будет создана совместная с Баку комиссия углеводородов на Каспии. А 4 июня Минэкономики Азербайджана и Миннефти Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, одной из причин интереса Ирана к совместным углеводородным проектам с Азербайджаном является возможность обхода санкций против иранской энергетики. "Углеводородный экспорт Ирана сейчас находятся под санкциями. Поскольку Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику, Ирану интересно с ним сотрудничать, ведь совместные проекты санкциям не подвергаются", - сказал он.



"На Каспии есть месторождения, которые Азербайджан и Иран могли бы разрабатывать вместе. Совместная работа – это еще и выход из ситуации, когда остаются спорные вопросы и нерешенные проблемы по месторождениям. Думаю, что такая работа даст результаты по аналогии с решением Туркменистана и Азербайджана совместно разрабатывать месторождение "Достлуг". Азербайджан и Иран имеют позитивный опыт сотрудничества в энергетике, например, строительство ГЭС совместной эксплуатации на реке Араз, следовательно, спектр двусторонних проектов в энергетике можно расширить и на разработку месторождений в Каспийском море", - сообщил Эмин Гарибли.



Также Азербайджан и Иран могут извлечь взаимную выгоду из работы по экспорту газа в западном направлении. "Нашим странам интересно работать вместе в альтернативной энергетике, но на сегодняшний день двусторонние проекты касаются в большей степени ГЭС, нефти и газа. Азербайджан также заинтересован в том, чтобы через нашу территорию транспортировать туркменский и иранский газ в Европу. В этой сфере тоже можно работать. Дополнительными инвестициями, которые могла бы вложить иранская сторона, можно было бы увеличить пропускную способность трубопроводов TANAP и TAP, чтобы поставлять по ним газ из Ирана и Туркменистана", - заключил экономист.