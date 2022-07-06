РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ветка едва не погубила женщину с младенцем в Краснодаре

Ветка едва не погубила женщину с младенцем в Краснодаре

Ветка упала в Краснодаре на женщину с двухмесячным ребенком, информирует  УМВД по городу.

"В полицию Краснодара поступила информация о том, что на улице Колхозной в результате падения ветки дерева пострадали 37-летняя местная жительница и ее двухмесячный ребенок, которые с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

1285 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version