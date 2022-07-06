Фонтаны Нур-Султана признаны опасными из-за кишечной палочки

6 июл. 10:53

Казахстанские санврачи проверили столичные фонтаны и признали их опасными для здоровья, найдя в них кишечную инфекцию.

За лето с кишечной инфекцией в больницы казахстанской столицы попали 264 человека, 40 детей остаются в стационарах, а причиной распространения энтеровируса стали как раз те самые фонтаны. Кишечная инфекция завелась в излюбленном горожанами месте на правом берегу столицы, где дети устраивают себе "пляжный" отдых, несмотря на все запреты.

"В этих фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, пьют воду птицы. А всем известно, что они являются переносчиками вируса. В воде можно не только кишечную инфекцию подхватить, высока вероятность заражения гепатитом А и конъюнктивитом. К тому же не стоит забывать, что в жаркую погоду в воде быстро размножаются бактерии", - сообщила официальный представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султана Аяжан Калкабекова, передает Sputnik Казахстан.

Даже в самом центре Левобережья, где, казалось бы, особо тщательно следят за чистотой и порядком, тоже не обошлось без нарушений. Так, уровень мутности превышен в полтора раза, а вода в фонтанах полна химреагентов, опасных для аллергиков.