Сочи и Йошкар-Олу до октября связал пассажирский поезд

6 июл. 10:48

РЖД запускает поезд между столицей Марий Эл и Сочи, почти все билеты на первый рейс раскуплены.

Поезд будет курсировать через день вплоть до 3 октября. В пути он делает остановки в Туапсе, Ростове-на-Дону, Пензе, Саранске и других городах.

"Комфортабельные плацкартные и купейные вагоны оборудованы системой кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами", - информирует в среду пресс-служба РЖД.

Стоимость билета в один конец начинается от 5 134 рублей, время в пути составляет более двух суток.