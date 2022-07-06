Лавров назвал ключевой принцип российской дипломатии

6 июл. 10:41

Российская сторона готова отвечать за свою позицию и всегда ведет переговоры таким образом, чтобы "потом не было стыдно", заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном в Ханое.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал он, комментируя обнародование французской стороной конфиденциальных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи", - добавил министр иностранных дел России.