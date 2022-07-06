СМИ: обеспечить газ для Германии сможет лишь "Северный поток - 2"

6 июл. 10:29

Германии следует начать переговоры по запуску газопровода "Северный поток - 2" для обеспечения поставок газа в страну – заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью Rheinische Post.

"При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом", - заявил он, передает РИА Новости.

Также правительства стран Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они не приносят ожидаемого эффекта.

"Наоборот, эти меры выгодны России. Они означают, что хотя энергоносителей продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше", - отметил Эрнст.

Также правительство Германии должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России, потому что граждане и экономика страны - жертвы полностью проваленной санкционной политики, и на этом фоне сохранять санкции аморально, - добавил Эрнст.