Венгрия не может отказаться от российских нефти и газа

6 июл. 10:22

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ближайшие пять-семь лет страна не сможет найти замену российским энергоресурсам.

Глава МИД Венгрии в интервью телеканалу CNN объяснил, что на страну приходится «очень маленькая» доля поставляемых в ЕС из России энергоносителей. Для того, чтобы поменять каналы поставок, потребуется "пять-шесть-семь лет и много денег", отметил он.

"Вопрос в том, можно ли заменить российские газ и нефть, чтобы страна продолжала функционировать. В настоящий момент наш ответ - нет. И ответ такой не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - подчеркнул Сийярто.

По словам министра, именно в связи с этим Венгрия попросила об исключении из согласованного ЕС эмбарго на поставки нефти из РФ.