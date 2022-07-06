Один из пляжей Анапы избавили от авиабомбы времен войны

6 июл. 10:10

На одном из пляжей Анапы обнаружили предмет, схожий с боеприпасом, и сообщили об этом в Росгвардию. Прибывшие на место специалисты-взрывотехники установили, что это авиационная бомба, пролежавшая здесь со времен Великой Отечественной войны.

"Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали находку и установили, что это осколочная авиационная бомба весом 2,5 кг со следами коррозии периода войны", - рассказали в пресс-службе краевого ведомства, передает портал Юга.ру.

Боеприпас вывезли с пляжа и с соблюдением всех мер предострожности уничтожили накладным зарядом.