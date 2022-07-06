РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Один из пляжей Анапы избавили от авиабомбы времен войны

Один из пляжей Анапы избавили от авиабомбы времен войны

На одном из пляжей Анапы обнаружили предмет, схожий с боеприпасом, и сообщили об этом в Росгвардию. Прибывшие на место специалисты-взрывотехники установили, что это авиационная бомба, пролежавшая здесь со времен Великой Отечественной войны. 

"Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали находку и установили, что это осколочная авиационная бомба весом 2,5 кг со следами коррозии периода войны", - рассказали в пресс-службе краевого ведомства, передает портал Юга.ру.

Боеприпас вывезли с пляжа и с соблюдением всех мер предострожности уничтожили накладным зарядом.

985 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version