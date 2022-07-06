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Армения ночью обстреляла Кельбаджарский район Азербайджана

Армения ночью обстреляла Кельбаджарский район Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что минувшей ночью позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кельбаджарском направлении.

"В ночь на 5 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится на сайте оборонного ведомства республики.

В минобороны добавили, что в результате адекватных ответных мер подразделений азербайджанской армии противник был подавлен.

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