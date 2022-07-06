Лавров: компании России и Вьетнама будут работать вопреки санкциям

6 июл. 9:56

Вьетнамские и совместные российско-вьетнамские компании будут продолжать свою деятельность в России и на мировых рынках, несмотря на санкции, - заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

"Вьетнамский бизнес прекрасно видит свой интерес, свою выгоду от дальнейшего развития экономических, инвестиционных связей с Россией. У нас очень тесное и структурированное взаимодействие в сфере энергетики. Есть совместные компании в сфере добычи и доставки на международные рынки углеводородов, и мы сегодня говорили о том, что эти компании будут продолжать свою работу", - подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили проблемы, которые создают мировой экономике США и их западные союзники.

"Подробно говорили о международных делах, о нашем сотрудничестве в ООН, о процессах, которые происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с особым упором на развитие стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. Говорили, конечно же, и о тех проблемах, которые создают в мировой экономике западные страны, возглавляемые США", - указал глава российского дипведомства.