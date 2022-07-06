Ставрополье поучаствовало в медиафоруме "ProКавказ"

6 июл. 9:43

Во Владикавказе завершил работу межрегиональный медиафорум PRO Кавказ, участниками, которого, в том числе стали представители Ставрополья – председатель Союза журналистов Ставрополья, главный редактор газеты "Ставропольская правда" Вадим Баканов, директор ГАУ СК "Ставропольское краевое информационное агентство" Ирина Бентяева, руководитель портала "Кавказ сегодня" Алексей Рогачев.

Всего мероприятии участвовало более трехсот человек – журналисты, эксперты, политики, в том числе федерального уровня. "На разных площадках, а также на пленарном заседании, которое провел глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, участники форума обсуждали существующие тренды развития СМИ, обменивались опытом и искали пути решения актуальных профессиональных вопросов", - пишет "Ставропольская правда".