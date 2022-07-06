Инфекционист: новый пик коронавируса в Грузии ожидается к осени

6 июл. 9:36

Глава инфекционной клиники в Тбилиси Тенгиз Церцвадзе спрогнозировал очередной пик заболевания коронавирусом в Грузии.

"Если в день в среднем фиксировалось до 100 случаев, то сейчас их около 600-700. Особо часты случаи у тех, кто ездил за границу", - отметил он.

По словам инфекциониста, на лето приходится активный туристический сезон. "Мы ждем пика увеличения случаев коронавируса к осени", - заявил Церцвадзе в эфире Первого канала.

Врач призвал граждан вакцинироваться, а также носить маски в местах общественного скопления.

В Грузии двумя дозами вакцины привиты 48,5% населения.

С начала пандемии в стране выявили 1 662 299 случаев коронавируса, за последнюю неделю - 2 570. Жертвами пандемии в Грузии стали 16 844 человек.