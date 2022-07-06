В Совете Федерации стартуют Дни Адыгеи

6 июл. 9:33

Сегодня, шестого июля, в Совете Федерации стартуют Дни Республики Адыгея.

В мероприятиях примут участие председатель СФ Валентина Матвиенко, заместители спикера СФ, сенаторы, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, члены кабинета министров и депутаты парламента республики.

Программа проведения Дней Адыгеи включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики. С основными достижениями региона парламентарии смогут также ознакомиться на выставке, организованной в Совете Федерации.

"У нас налажен эффективный диалог с верхней палатой парламента. При личной поддержке Валентины Матвиенко удалось решить много значимых для региона вопросов. Дни Республики Адыгея в Совете Федерации – это эффективная площадка для диалога, возможность обсудить злободневные темы, презентовать свои наработки, выступить с инициативами. Знаменательно, что в этот раз Дни нашей республики в Совете Федерации проводятся в преддверии 100-летия государственности Адыгеи. Мы расскажем о результатах и перспективах развития республики, о том, чем привлекательна Адыгея для жизни, для бизнеса, и что мы делаем для того, чтобы реализовать конкурентные преимущества, которыми наш регион бесспорно обладает", – рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, передает "АиФ-Юг".

Одним из ключевых мероприятий станет "Час субъекта Российской Федерации" в рамках заседания Совета Федерации. О перспективах развития Адыгеи сенаторам расскажет глава региона, также выступит председатель Госсовета-Хасэ.

Также запланирована рабочая встреча председателя Совета Федерации с главой Адыгеи, председателем парламента республики, а также членами Совета Федерации от республики – Муратом Хапсироковым и Александром Наролиным.

В рамках Дней Адыгеи в Совете Федерации пройдет выставка о достижениях республики, в том числе и в рамках импортозамещения. Будут презентованы лучшие товары и услуги республики, а ее художественные коллективы подготовили творческую программу.

Дни Адыгеи продлятся в Совфеде по восьмое июля.