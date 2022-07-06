Российский художник будет судиться с дизайнером, незаконно украсившим метро в Каире его картинами

6 июл. 9:18

Российский художник и скульптор из Санкт-Петербурга Георгий Курасов намерен судиться с художницей из Египта Гедой Вали, он сообщает, что девушка незаконно использовала его картины при оформлении одной из станций новой ветки метро в Каире, пишет ТАСС.

Графический дизайнер Геда Вали выступила оформителем станции "Женский колледж" третьей ветки каирской подземки.

"Геда Вали скопировала три мои картины полностью, а с четвертой - "Пенелопы" 1995 года - взяла греческую вазу и скипетр с птичкой, который я сам придумал, что явно говорит не в пользу ее знаний об истории искусств. При этом она даже не срисовывала, а просто вырезала на компьютере и раскрасила в другие цвета, немного подрихтовав", - поделился Курасов.

Во вторник по поводу истории с плагиатом выступило национальное управление метрополитена, оператор RATPDev. В компании сообщили, что с рекламным агентством Геды Вали был заключен контракт, в котором есть положение о необходимости предоставления оригинального контента, при копировании должны быть соблюдены авторские права, необходимо официальное юридическое разрешение от художника.

"Договор с компанией Геды был разорван в марте по другим причинам, не связанным с данной ситуацией", - отмечается в сообщении оператора каирского метро.

Управление принесло официальное извинение российскому художнику и общественности. "Сейчас мы изучаем, какие законные меры против рекламного агентства Геды Вали мы можем принять для сохранения наших прав, а незаконно использованные работы будут заменены", - говорится в сообщении.

"Мне, конечно, приятно, что моими работами будет украшено метро в Каире и что работы русского художника были приняты египтянами за свои. <…> Если бы Геда обратилась ко мне с просьбой, я бы, безусловно, разрешил, совершенно бесплатно, это нормально, а здесь уже встает вопрос элементарной этики", - заявил художник.

Курасов готовится подать иск против египтянки. "На данный момент мне никто не принес никаких извинений. <…> Судя по всему, эта девушка не совсем чиста на руку, и я добьюсь от нее официальных извинений за плагиат", - сообщил он.