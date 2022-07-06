Власти Турции не трогают задержанный ими арендованный Россией сухогруз

6 июл. 9:12

Турецкая сторона пока не предпринимает никаких действий в отношении задержанного ею арендованного российской стороной сухогруза, конфискации не было, - сообщил источник в таможне.

"Никаких действий в отношении сухогруза, никакой конфискации не было. Он продолжает стоять", - цитирует собеседника РИА Новости.

На вопрос, какие действия могут предпринять турецкие власти по запросу Киева, собеседник агентства посоветовал адресовать вопрос соответствующим ведомствам.

Казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, и продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

Ранее о задержании арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.