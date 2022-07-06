Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо

6 июл. 9:01

Минувшей ночью в возрасте 63 лет умер генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо.

О его смерти сообщил в среду глава Нигерийской национальной нефтяной корпорации Маллам Меле Кьяри.

"Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера, 5 июля 2022 года/ Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества", - написал он на своей странице в Twitter.

Кьяри добавил, что информация о похоронах Баркиндо будет объявлена в ближайшее время.

Баркиндо занимал пост генсека организации с августа 2016 года.