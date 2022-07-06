Грозы не покинут Москву до следующей недели

6 июл. 8:47

Теплая погода с дождями сохранится в Москве до начала следующей недели, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, пишет ТАСС.

В среду в столице около 30 градусов жары, ожидаются дожди с грозой и градом и порывистым ветром. В пятницу в Москве станет не так жарко, прогнозируется 24-26 градусов тепла, вероятность дождей сохранится.

"До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа", - отметили синоптик.

В выходные в Москве и области воздух будет прогреваться до 24-26 градусов.