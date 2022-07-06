В Казахстане за сутки вдвое выросла заболеваемость COVID-19

6 июл. 8:35

За минувшие сутки в Казахстане выявили 360 новых случаев коронавируса, накануне сообщалось и 188 случаях.

Число заболевших резко выросло. По словам главы Минздрава, в республике идет сезонный рост заболеваемости. Основная часть инфицированных – люди, не прошедшие вакцинацию, либо те, кто контактировал с больными за границей.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алматы – 199, Нур-Султане – 59, Шымкенте – 29, Алматинской области – 17, Карагандинской области – 15.

Всего в Казахстане подтверждено 1 307 877 случаев коронавируса.