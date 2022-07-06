КТК встала на 30 суток по решению суда в Новороссийске

6 июл. 8:05

Приостановить деятельность компании "КТК-Р" за документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти на 30 суток постановил Приморский районный суд Новороссийска.

О решении суда сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечается, что компания планирует обжаловать решение суда.

Внеплановая выездную проверку КТК Ространснадзором, проведенная 6 мая, выявила несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Компания получила предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30 ноября. С требованием приостановить деятельность КТК на 90 суток в суд обратилось Южное управление государственного морского и речного надзора Ространснадзора, "заявив об этом непосредственно в судебном заседании 5 июля", подчеркнули в компании.

"Ходатайство АО "КТК-Р" об отложении рассмотрения дела в целях направления возражений по приостановке деятельности суд оставил без удовлетворения. Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО "КТК-Р" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - говорится в сообщении.

Проверочные мероприятия на КТК выполнялись по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко после выявления повреждений на выносных причальных устройствах (ВПУ-2 и ВПУ-3) на терминале под Новороссийском.