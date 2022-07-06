Иран и Индия договорились развивать порт Чабахар

6 июл. 7:52

В ходе телефонного разговора замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери и замглавы МИД Индии по внешним вопросам обсудили развитие порта Чабахар, а также укрепление двусторонних связей, пишет ИРНА.

Стороны в ходе переговоров затронули вопросы, представляющие взаимный интерес Ирана и Индии, в том числе развитие порта Чабахар и укрепление взаимных связей двух стран.

Индийская сторона подтвердила приверженность укреплению взаимного сотрудничества с Ираном в решении общих возможностей и проблем.

Также представители МИД двух стран рассмотрели международные и региональные проблемы, включая Афганистан.

Порт Чабахар и одноименная свободная экономическая зона на побережье Индийского океана Ирана работает с мая 2016 года. Он располагается вдоль побережья Макрана в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана и соединяет страны Центральной Азии и ЕАЭС с Индией.