Посольство выясняет, была ли одна из погибших при стрельбе в Иллинойсе гражданкой России

6 июл. 7:39

Информация о том, что одна из погибших при стрельбе во время парада по случаю празднования Дня независимости в городке Хайленд Парк в Иллинойсе проверяется российским посольством в США, пишет РИА Новости.

"Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства", - сообщили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что уведомлений от правоохранительных органов США о пострадавших российских гражданах не поступало.

Напомним, в результате стрельбы в Хайленд Парке 4 июля погибли семь человек, еще 24 получили ранения. В числе погибших супруги Ирина и Кевин Маккарти. Подозреваемый 22-летний Роберт Кримо задержан, ему предъявлено обвинение.