Казахстан отмечает День столицы

6 июл. 7:23

В Казахстане 6 июля отмечается государственный праздник - День столицы. В 1996 году в этот день был принят указ Верховного Совета Республики Казахстан о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

Акмола стала столицей республики в декабре 1997 года, вскоре город переименовали в Астану, а с 2019 года он носит название Нур-Султан, в честь первого президента Казахстана.

"Наша столица - город Нур-Султан - это яркое олицетворение успехов Казахстана. Судьбоносное решение первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение для нашего народа", - говорил, поздравляя граждан Касым-Жомарт Токаев в год своего избрания на пост президента.

Город, основанный 200 лет назад как пограничная крепость вырос в крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр в Евразии. Строительство новой столицы Казахстана стало успешной демонстрацией возможностей молодого суверенного государства.

День столицы имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений суверенного Казахстана.