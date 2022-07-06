В России могут возродить военно-спортивные лагеря для детей

6 июл. 7:13

Интерес подростков к знаниям в области обороны необходимо поддерживать, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, призвав возрождать военно-спортивные лагеря и клубы.

"На сегодняшний день у большого количества подростков существенно резко возрос интерес к получению знаний в области обороны, к умению защищать родину. Этот интерес должен быть в полной мере поддержан. Нам надо вместе способствовать возрождению ДОСААФ, возрождать военно-спортивные лагеря, клубы, объединения", - сказал он на заседании совета при полпреде в Хабаровске.

Трутнев отметил, что в вузах страны введены должности проректоров по воспитательной работе, в средних школах появились советники по воспитательной работе. Во всех образовательных учреждениях России возрождаются традиции поднятия флага страны, патриотических "классных часов", устанавливаются памятники и мемориальные доски.

"Сегодня это одно из важнейших направлений нашей деятельности", - подчеркнул он.