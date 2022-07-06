Путь из Москвы в Сочи на автомобиле сократится до 15 часов

6 июл. 6:37

От Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов после завершения необходимого дорожного строительства в Краснодарском крае, сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, пишет РИА Новости.

Сделать дорогу быстрее помогут трасса Джубга-Сочи и обходы Ростова и Краснодара. "От Джубги до Сочи (путь) сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги - примерно 1400 км и от Джубги до Сочи 100 км, итого 1 500 км. Этот путь со скоростью 100 км/ч в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки", - рассказал глава "Автодора".

По его словам, через год планируется завершить строительство обходов Ростова и Краснодара. Сроки по трассе Джубга-Сочи планируется утвердить до конца года.