В Германии сообщили, что план по замене российского газа СПГ провалился

6 июл. 6:28

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене газа из России на поставки СПГ провалился, сообщил изданию Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.

Хабек планировал, что в Германию в первой половине 2023 года по морю будет доставлено 13 млрд кубометров газа, что частично заменило бы российские поставки.

"Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища", - заявил депутат.

Германия не может найти необходимые для перевозки СПГ суда, пояснил Мартин Крегер из Союза судовладельцев. "В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок", - поделился он.