В Кабардино-Балкарии с начала года спасли 45 альпинистов

6 июл. 6:12

В этом году сотрудники МЧС спасли в горах Кабардино-Балкарии 45 человек, рассказал начальник регионального ГУМЧС РФ Михаил Надежин.

"В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала года проведено 59 поисково-спасательных операций, спасено 45 человеческих жизней, к сожалению, один человек погиб", – сообщил он на пресс-конференции в Нальчике.

Надежин добавил, что основная масса спасательных работ проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья.

По его словам, основные причины травматизма и гибели туристов в горах делятся на объективные и субъективные. "Среди субъективных причин – неправильный выбор времени выхода на маршрут, незнание особенностей маршрута, переоценка физических возможностей, несоответствие укомплектованности снаряжением сложности маршрута, отсутствие регистрации групп в подразделениях МЧС и, как следствие, увеличение времени на поиски, несвоевременное оказание помощи", – перечислил Надежин.

К объективным причинам он отнес внезапное ухудшение погодно-климатических условий, камнепады, оползни и лавины.

С начала года по горным тропам КБР прошли 698 зарегистрированных групп- свыше 5 тыс туристов и альпинистов.