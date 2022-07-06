Грузинские вина приняли участие в Seoul International Wine & Spirits Expo

6 июл. 3:30

Четырнадцать винных компаний Грузии представили свою продукцию на выставке в Южной Корее.

Грузия приняла участие в Международной выставке вина и спиртных напитков Seoul International Wine & Spirits Expo в третий раз.

Гости и участники мероприятия проявили в этом году большой интерес к вину из Грузии. Зампредседателя Агентства развития вина Давид Ткемаладзе и посол Грузии в Корее Отар Бердзенишвили дали интервью таким медиасредствам, как Wine Review, Korea Herald и Korea times.

Южная Корея наряду с Китаем и Японией является одним из стратегических рынков для грузинского вина.