Red Wings до конца года запустит рейсы из Махачкалы в Тель-Авив

5 июл. 23:50

Авиакомпания Red Wings до конца 2022 года намерена запустить прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов.

"Уже назначены перевозчики в направлении Махачкала - Тель-Авив, сейчас идет документальная проверка нашей транспортной безопасности. В планах запустить рейс в этом году", - цитирует его ТАСС.

Рамазанов отметил, что в текущем году Red Wings уже начала совершать полеты по ряду новых направлений из аэропорта Махачкалы. "Они открыли Узбекистан, Бишкек (Киргизия), сейчас планируют рейсы в Алма-Ату (Казахстан)", - рассказал директор воздушной гавани.