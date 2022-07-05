Суд в Грузии пересмотрел приговор в отношении бывшего мэра Батуми

5 июл. 23:37

В Грузии вышел на свободу бывший мэр Батуми Георгий Ермаков, осужденный за растрату 1,4 млн лари ($486 тыс).

Решение о его досрочном освобождении принял Кутаисский апелляционный суд, передает "Sputnik Грузия".

Представителя партии "Грузинская мечта" задержали в мае 2019 года по делу о растрате 1,4 млн лари из бюджета, предназначенного для проекта "Дешевый дом". В январе 2020 года находящегося в заключении экс-мэра Батуми Батумский городской суд признал виновным в растрате госсредств в особо крупных размерах и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Во вторник, 5 июля, Кутаисский апелляционный суд пересмотрел дело экс-мэра Батуми и признал его виновным лишь в злоупотреблении служебными полномочиями. Эта статья предусматривает в виде наказания 3 года лишения свободы. Этот срок Георгий Ермаков уже отбыл.